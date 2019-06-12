國際財經

阿聯酋能源部長馬茲魯伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)表示，石油出口國組織(OPEC)成員國即將就延長減產行動達成協議。

馬茲魯伊在美洲國際經濟論壇上指出，鑑於現有的石油庫存水平，正確的決定將限產措施繼續保留，或至少延長到年底。他又稱，認為2020年石油需求將保持穩健。

OPEC與俄羅斯等非OPEC產油國的聯盟，去年同意從今年1月1日起減產，以避免供應過剩。根據協議，他們以去年10月產量為基準，每日減產120萬桶，為期6個月。