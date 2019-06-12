日本公布，4月核心機械訂單意外增加。
按月計，核心機械訂單增長5.2%，市場原預期為下跌0.8%；按年方面，核心機械訂單增加2.5%，市場原預期為減少5.3%。
4月機械訂單的按月增速為2018年10月以來最快。
日本政府並上調對機械訂單的評估，稱機械訂單顯示加快增長。
另外，日本央行公布，5月國內企業物價指數(CGPI)按年升0.7%，符合市場預期；按月跌0.1%，市場原預期持平。5月整體最終商品價格按年下降0.4%；國內最終商品價格按年上升0.2%。
今日 08:43 國際財經
日本公布，4月核心機械訂單意外增加。
按月計，核心機械訂單增長5.2%，市場原預期為下跌0.8%；按年方面，核心機械訂單增加2.5%，市場原預期為減少5.3%。
4月機械訂單的按月增速為2018年10月以來最快。
日本政府並上調對機械訂單的評估，稱機械訂單顯示加快增長。
另外，日本央行公布，5月國內企業物價指數(CGPI)按年升0.7%，符合市場預期；按月跌0.1%，市場原預期持平。5月整體最終商品價格按年下降0.4%；國內最終商品價格按年上升0.2%。
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