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羅斯料G20習特會無法敲定協議



美國商務部長羅斯對媒體稱，中美無法在G20峰會敲定貿易協議，最多是為未來協議建立基礎。白宮國家經濟委員會前副主任Clete Willems持相同看法。總統特朗普說，中國非常渴望達成貿協，除非是很好的協議，否則他不感興趣。

特朗普再轟美國利率過高



美國總統特朗普再在Twitter貼文，抨擊美國利率過高，稱聯儲局把利率升得太高，實行荒謬的量化緊縮。他指通脹非常低是好事。

高盛CEO:特朗普關稅措施不利股市



高盛行政總裁所羅門對媒體稱，若特朗普續以關稅作為達成政治目標的手段，將對股市不利，限制市場表現。

歐央行委員:必要時有能力採取行動



歐洲央行委員卡日米爾稱，距實現通脹目標還有很長路，但央行願意且有能力在必要時採取行動。

外圍焦點簡訊

￭ 美國5月最終需求PPI按年升1.8%，遜預期，扣除食品、能源和貿易按年升2.3%。

￭ 白宮經濟顧問庫德洛：即使中美無貿易協議，美國經濟仍可增長3%。

￭ 特朗普：接獲金正恩另一封「美妙信件」，不排除再舉行峰會。

￭ 英國股市高收0.31%；德股進賬0.92%；法股彈0.48%。

￭ 英倫銀行貨幣政策委員弗利格：全球經濟下行風險加劇。

￭ 6月10日起，發改委、工信部、自然資源部相關司局分別帶隊，赴內蒙古、江西、福建等地調研稀土資源。

高銀棄啟德地王 發展局:續穩定供應土地



高銀金融(00530)因社會矛盾或對市場產生負面影響，放棄上月以111億元奪得的啟德舊跑道第4C區4號商業地皮。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27607點，較昨日恒指收市低水182點。

￭ ADR港股比例指數報27735，較港低54點。

￭ 中國東方教育(00667)周三掛牌，交易資料顯示，暗盤曾較招股價跌3.11%，收市跌2.93%。

￭ 銷售文件顯示，華泰證券(06886)發行全球存託憑證(GDR)，擬集資16.5億至20.2億元。

￭ 宏安地產(01243)預期全年盈利按年減少約70%。

￭ 雅居樂(03383)以總代價12億元人民幣，取得江蘇揚州一幅住宅地塊及一幅商住地塊。

￭ 政府提出加薪方案，中層及低層薪金級別加薪5.26%。