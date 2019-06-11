國際財經

美墨緊張關係緩和，而且有跡象顯示中國準備推出刺激經濟措施，市場情緒持續向好，亞歐股上揚，美股昨晚開市短暫上升，道指曾漲185點，盤中高見26248點，惟其後反覆轉升為跌，因投資者仍然擔心中美貿易戰。避險資產吸引力減退，日圓偏軟，油價在減產協議延長的憧憬下靠穩。

美股三大指數在科技股帶動下，早段升0.5%左右，其後轉跌，道指最多回落63點，即市低見25998點，挫穿26000關，收市仍回吐14點或0.05%，報26048點，結束過去六個交易日連續上升局面；標指挫0.03%，收報2885點；納指回落0.01%，收報7822點。歐股未受影響，泛歐STOXX 600指數收市升0.6%，德股漲0.9%；英股和法股分別上揚0.3%和0.4%。MSCI亞太指數（不計日本）升0.8%，日股高收0.3%。

個別股份方面，美國總統特朗普對聯合技術(United Technologies)與雷神合併的態度模糊，聯合技術股價受壓，收市下挫3.96%，為跌幅最大的道指成分股；波音飛機回落1.26%，不過，對貿易戰同樣敏感的重型機械股Caterpillar上揚1.22%，為表現最佳的道指成分股；蘋果收報194.81美元，上揚超過1%，連續五個交易日的每日升幅都超過1%，為2000年科網泡沫爆破以來首次，不過，比起去年10月歷史紀錄高位232.07美元，仍然低16%。

金價先跌後回升

避險意欲減退，日圓兌美元尾段跌0.06%，報108.51日圓，美元指數回吐0.06%，報96.71。紐約期金曾跌至每盎斯1319.1美元一周低位，收市倒升1.9美元或0.1%，報每盎斯1331.2美元。英鎊與歐羅兌美元分別漲0.28%和0.16%。

美國總統特朗普再向聯儲局施壓要求減息，周二在Twitter上表示，由於美國以外的央行維持低利率，聯儲局則相反，致使歐羅和其他主要貨幣兌美元滙率貶值，美國處於極大的劣勢，批評聯儲局不明白道理所在，又在另一則推文中說美國通脹率低是件「好事」。

羅斯料習特會無法敲定協議

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受CNBC訪問時稱，中美無法在G20峰會敲定貿易協議，最多是為未來協議建立基礎，但他相信中美最終能達成貿易協議。

市場的減息預期增加，利率期貨市場顯示，投資者現在估計聯儲局有78%的機會在7月減息。

俄羅斯表示可能支持延長減產協議，但對油價刺激不大，紐約期油升0.02%，收報每桶53.27美元；布蘭特期油持平，收報每桶62.29美元。