國際財經

歐洲股市周二收市造好，泛歐指數Stoxx 600報380點，上揚0.69%。美國與墨西哥貿易緊張關係紓緩，中美預料不會加劇貿易糾紛，加上中國政府計劃推出刺激經濟措施，都利好歐股投資氣氛。

英國富時100指數收報7398點，回升0.31%或22點；德國DAX指數收報12155點，進賬0.92%或110點；法國CAC 40指數收報5408點，反彈0.48%或25點；意大利富時MIB指數收報20609點，攀高0.61%或124點；西班牙IBEX 35指數收報9282點，回落0.13%或12點。