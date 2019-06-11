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今日 01:47 國際財經

法國央行降今明兩年經濟增長預測

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法國央行調低對法國今明兩年經濟增長預測，主要反映貿易夥伴對貨品需求可能放緩，以及消費者減省開支的情況。

法國央行最新預期，法國今年經濟增長為1.3%，明年為1.4%；3月時的預測分別是1.4%與1.5%。不過，央行維持2021年經濟增長預測為1.4%不變。

央行指出，自從3月作出預測後，中國、德國與意大利等主要貿易夥伴經濟疲弱，影響了對法國產品的需求。同時，法國消費者雖然因為政府措施而有更多可供分配收入，但普遍選擇保留現金，而不是增加開支，這無助刺激經濟增長。

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