國際財經

美國總統特朗普再度在Twitter上發功，抨擊美國利率過高。

特朗普直言：「聯儲局把利率升得太高，加上荒謬的量化緊縮。他們根本一點頭緒都沒有！」他又指出，美國的通脹率非常低，「這是一件好事！」

聯儲局的政治獨立性被視為經濟穩定的關鍵。在持續的貿易戰和其他潛在經濟疲軟跡象背景下，聯儲局正面臨壓力，市場預期當局可能決定在未來幾個月減息，因近期就業和通脹數據疲弱。

另外，特朗普提到，歐羅和其他貨幣兌美元貶值，令美國處於非常不利的地位，更指責歐洲讓歐羅貶值，但沒有提供任何證據。