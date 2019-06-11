國際財經

中美領導人或將於月底的二十國集團(G20)峰會期間會晤，市場憧憬雙方能緩解兩國貿易關係緊張，加上市場對聯儲局減息的預期不斷升溫，美股早段向好，道指升逾百點。

截至本港時間晚上9時54分，道指報26186點，升123點或0.48%；標普500指數報2904點，漲18點或0.63%；納指報7883點，升60點或0.78%。

美國總統特朗普表示，已經安排好於本月底在日本舉行的二十國集團(G20)峰會上，與中國國家主席習近平會談，認為會發生有趣的事。不過，商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，中美無法在G20峰會敲定貿易協議，最多是為未來協議建立基礎，但羅斯相信中美最終能達成貿易協議。

市場仍在關注聯儲局的貨幣政策前景，對當局最早在下周減息的預期不斷升溫。包括主席鮑威爾在內的多位官員都已暗示，對放寬貨幣政策持開放態度。聯儲局將在6月18日一連兩日召開貨幣政策會議。

數據方面，美國5月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升0.1%，符合市場預期，4月為上升0.2%；按年則上升1.8%，稍遜預期的上升2%。

個股方面，特朗普表示，聯合技術(United Technologies)與雷神(Raytheon)均是國防設備供應商，兩間公司的合併計劃可能損害市場競爭，使他感到「少許困擾」。兩家企業的股價早段均逆市跌近1%。

油價走高，紐約期油現時每桶報53.56美元，升0.3美元或0.56%；布蘭特期油亦升0.11美元或0.18%，報每桶62.4美元。