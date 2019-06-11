國際財經

自從聯儲局部分官員包括主席鮑威爾於上周初暗示聯儲局有減息的可能之後，美滙指數進一步從高位回落，加上有「小非農」之稱的5月ADP私人機構就業人數和美國5月非農就業新增職位遠遜預期，美滙指數在上周五(6月7日)一度跌至兩個月新低96.45。美元走弱使英鎊/美元輾轉回升，從5月31日觸及的逾5個月新低1.2556，升至最高1.2759，創下兩周新高。

然而英國前首相文翠珊正式於上周五(6月7日)辭去保守黨黨魁及首相職務，英國脫歐的不確定性增加，令英鎊反彈動力漸退。此外，近期公布的英國經濟數據普遍疲弱，尤其是本周一(6月10日)公布的英國4月國內生產總值(GDP)按月大跌0.4%，遠遜於預期跌幅0.1%，而且4月工業生產及建築業生產表現均遜於預期，令英鎊/美元在數據公布後跳水40點，從兩周高位跌至最低1.2649。

儘管今日公布的英國就業數據有所好轉，其中英國失業金申請人數減少，截至4月3個月ILO就業人數變動亦有增加，比預期較好，但5月失業率為3.1%，比預期3%高，因此英鎊/美元只是小幅上漲了30點，並沒有收復兩周新高的位置。短期內需留意今晚(6月11日)8時30分公布的美國CPI數據，屆時或會左右英鎊/美元走勢。

技術分析方面，英鎊/美元雖然突破下降通道，但升至1.2759便開始回調，並未能突破1.2760阻力。英國即將競選新首相，如果屬於強力脫歐派的前外相暨倫敦前市長約翰遜(Boris Johnson)如預期般勝出，將增加硬脫歐的可能性，而英鎊/美元繼續下探的機會仍十分大。若英鎊/美元失守短期上升通道支持1.2660，後市仍有機會進一步下探5月31日的低位1.2556，甚至1.2500水平。

交易策略方面，我們根據5月23日策略於1.2700建立的英鎊/美元沽盤已提早於1.2660平倉，獲利40點。短期內待英鎊/美元反彈至1.2760至1.2780區域沽出，下望1.2560，升穿1.2820止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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