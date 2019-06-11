國際財經

美國總統特朗普表明與國家主席習近平將於二十國集團(G20)峰會時會談，市場憧憬貿易協議或有進展，加上聯儲局減息預期升溫，歐洲股市中段上揚。

截至本港時間傍晚6時37分，英國富時100指數報7412點，升36點或0.5%；德國DAX指數報12201點，漲156點或1.3%；法國CAC 40指數報5424點，升42點或0.79%；意大利富時MIB指數報20670點，升185點或0.9%。

道指期貨暫報26207點，升121點。

中美貿易方面，特朗普表示，已經安排好於本月底G20峰會上與習近平會談，認為會發生有趣的事，拭目以待。不過，他亦威脅，如果在G20峰會上，未能與習近平達成貿易協議，美國將對中國實施新一輪關稅措施，亦即意味着華府仍有可能對餘下3000億美元中國貨，加徵25%關稅。

數據方面，歐羅區6月Sentix投資者信心指數為負3.3，預期為正2.9，前月為正5.3。英國截至4月的3個月平均每周薪資所得按年增加3.1%，增幅低於3月時的3.3%，但高於預期的3%。

另外，歐洲央行(ECB)管理委員會委員暨芬蘭央行行長雷恩(Olli Rehn)表示，全球貿易戰短時間內不太可能消散，歐央行準備好動用任何工具，以提振歐羅區信心及經濟增長。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報53.72美元，漲0.46美元或0.86%；倫敦布蘭特期油報62.41美元，升0.12美元或0.19%。