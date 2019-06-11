國際財經

市場研究公司TrendForce發表報告，指鑑於環球政經局勢風險持續升溫，全球智能手機需求較原先預期疲弱，2019年全年產量跌幅料擴大兩個百分點至下跌7%，生產總量少於14億部。其中南韓三星將直接受惠，並可望坐穩首位，而蘋果公司與華為則將進入排名拉鋸戰。

報告原先預估2019年全球智能手機生產總量排名，前六席次依序為三星、華為、蘋果、OPPO、小米(01810)及Vivo。然而，受到中美貿易談判僵局及需求減緩的影響，今年智能手機排名，三星仍坐穩第一，蘋果與華為則將爭奪亞軍位置。

報告預期今年全年智能手機的生產總量少於14億部，以全年生產總量來看，由於華為手機出貨恐受到禁令衝擊，過往其主要海外銷售市場為歐洲與南美洲，而競爭者三星同樣在這些區域市場中深耕布局，預期將是直接受惠者，因此上修三星今年生產總量回到3億部以上，上調幅度有機會大於5%。

同樣受到貿易爭端影響的蘋果，今年在中國市場的銷售表現將受衝擊，預估iPhone在中國的市佔率將由原先預估的7%下調至5%，今年生產總量將由原先預估的1.9億部下修至1.83億部。

華為則在嚴峻的市場氛圍下，加上提早預期美國禁運可能，已預先建立庫存並緊急作出生產應變計劃。TrendForce預估，下半年華為仍將持續受惠中國國內市場的需求，減緩國外市場所受到的影響，全年生產總數預計將較年初預估值下修。