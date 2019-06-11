國際財經

法國運輸部長博爾內(Elisabeth Borne)表示，雷諾(Renault)和快意佳士拿(FCA)合併計劃尚未結束。

被問及雷諾和快意佳士拿之間的談判是否已經結束時，博爾內表明，她認為談判尚未結束。

法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)此前認為，雷諾與快意佳士拿的合併仍是一個巨大機遇。

快意佳士拿上周四宣布，收回向雷諾提出的330億歐羅(約2908.6億港元)合併建議，聲稱法國的政治氣候令兩家公司合組全球第三大車廠的計劃無法成事。