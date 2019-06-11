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今日 16:31 國際財經

亞馬遜取代Google 膺全球最具價值品牌

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市場研究機構凱度及英國WPP發布「2019年BrandZ全球品牌價值100強」排行榜，其中亞馬遜品牌價值連升兩位，取代Google成為今年全球最有價值品牌。

繼2018年亞馬遜品牌價值按年漲49%後，2019年的排行榜上其品牌價值再增52%，達到3155億元(美元．下同)，一舉超越蘋果公司和Google，兩家企業的品牌價值分別按年升3%及2%，位列第2及第3。Facebook的品牌價值則按年下跌2%，排名第6，與去年相同。Netflix品牌價值亦按年大漲65%，排名第34位。

分析指出，自從2006年BrandZ全球品牌價值100強榜單創始以來，以微軟、蘋果和Google為代表的科技類品牌一直佔據全球品牌價值之巔的寶座。零售品牌的代表亞馬遜，首次打破了科技品牌對這一王座長達12年的壟斷。

中國企業方面，阿里巴巴的品牌價值按年增長16%，達到1312億美元，排名上升兩位至第7位；騰訊(00700)的品牌價值則下挫27%，至1309億元，排名跌至第8。阿里亦是首次在排行榜中超過騰訊。至於遭美國連番狙擊的華為則以269.08億元的品牌價值，排名上升1位至第47位。另外，小米(01810)今年亦首度打入榜單，排名第74位。

據悉，前100強的品牌價值合計相當於4.7萬億元，約等於西班牙、南韓和俄羅斯的GDP總和。

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