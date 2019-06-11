國際財經

美國總統特朗普表明已安排於二十國集團(G20)峰會上與中國國家主席習近平會談，投資者憧憬兩國貿易協議或有進展，加上推測聯儲局快將減息，歐洲股市早段造好。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7411點，升36點或0.49%；德國DAX指數報12170點，漲124點或1.04%；法國CAC 40指數報5401點，升18點或0.35%；意大利富時MIB指數報20552點，升67點或0.33%。

道指期貨暫報26163點，升77點。

中美貿易僵局或有望於月底打破，美國總統特朗普表示，已經安排好於本月底在日本舉行的二十國集團(G20)峰會上，與中國國家主席習近平會談，認為會發生有趣的事，拭目以待。但他亦威脅，如果在G20峰會上，未能與習近平達成貿易協議，美國將對中國實施新一輪關稅措施，亦即意味着華府仍有可能對餘下3000億美元中國貨，加徵25%關稅。

另外，特朗普又稱，中國透過將人民幣貶值，紓緩來自貿易戰的一些壓力，這使中國獲得巨大競爭優勢，對美國不公平，華府必須尋求更加公平的營商環境(level playing field)。

市場預期石油出口國組織(OPEC)及其盟友將繼續控制供應，以阻止油價下滑，推動油價扭轉上日逾1%的跌勢。紐約原油期貨現時每桶報53.85美元，漲0.59美元或1.11%；倫敦布蘭特期油報62.67美元，升0.38美元或0.61%。