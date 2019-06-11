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美國能源部禁止其研究人員參與中國的人才招募計劃，因之前發現其工作人員被外國軍方關聯項目招募，並且被價值數百萬美元的獎勵方案吸引。這是華府為避免中國竊取美國科學和技術所採取的最新行動。

美國能源部副部長Dan Brouillette向《華爾街日報》指出，該部門已成為經濟間諜活動的主要目標，因為該部門是美國政府的主要科研機構，支持從物理科學的元素研究到軍方核武庫等廣範圍項目。該禁令將適用於全美眾多地點和實驗室的逾10萬名人員，主要是合同員工，這些人員通常從事被認為對國家安全至關重要的工作，包括能源生產、人工智能和核子物理。

Brouillette稱，基本上只有故意視而不見，才會忽視中國構成的威脅。這種威脅是，中國將拿走由美國納稅人付款的技術和研究成果，而在許多情況下，這些技術和成果是軍民兩用的。

他又透露，能源部已經發現外國人才計劃向其國家實驗室系統的科學家開價數十萬美元，在某些情況下甚至高達數百萬美元去從事研究工作。能源部的實驗室人員亦曾被外國軍方關聯的人才計劃招募。

美國國防承包商SOS International總經理James Mulvenon表示，中國千人計劃(Thousand Talents)網站上顯示，300多名美國政府研究人員接受該計劃的資金。他說，此類項目的參與者由中國政府出資飛離美國，通過安排好的場所洩露技術知識，並了解中國的技術興趣，然後返回他們的美國「基地」獲取更多資訊，並重複這一過程。

美國官員稱，這種威脅目前正在加劇，因為其他敵視美國的國家試圖仿效中國的做法，培育他們自己的項目以促進科學發展。