美國海關與邊境保衞局(U.S. Customs and Border Protection、CBP)表示，部分入境旅客相片在黑客入侵一個分判商電腦系統時被曝露了。
CBP指出，暫時不確定有多少幅旅客照片被黑客拷貝了，但未有發現被曝光的圖像在深網(Deep Web)出現。
該機構表示，是在3月31日獲悉分判商的電腦系統遭到黑客入侵、部分遊客拍下的相片被曝露了的事件。當時，該間分判商沒有按照政府所規定及CBP授權下，轉移旅客的相片檔案至公司本身電腦系統。
CBP表示，已就事件知會了國會。
美國海關與邊境保衞局(U.S. Customs and Border Protection、CBP)表示，部分入境旅客相片在黑客入侵一個分判商電腦系統時被曝露了。
CBP指出，暫時不確定有多少幅旅客照片被黑客拷貝了，但未有發現被曝光的圖像在深網(Deep Web)出現。
該機構表示，是在3月31日獲悉分判商的電腦系統遭到黑客入侵、部分遊客拍下的相片被曝露了的事件。當時，該間分判商沒有按照政府所規定及CBP授權下，轉移旅客的相片檔案至公司本身電腦系統。
CBP表示，已就事件知會了國會。
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