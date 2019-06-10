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美國海關與邊境保衞局(U.S. Customs and Border Protection、CBP)表示，部分入境旅客相片在黑客入侵一個分判商電腦系統時被曝露了。

CBP指出，暫時不確定有多少幅旅客照片被黑客拷貝了，但未有發現被曝光的圖像在深網(Deep Web)出現。

該機構表示，是在3月31日獲悉分判商的電腦系統遭到黑客入侵、部分遊客拍下的相片被曝露了的事件。當時，該間分判商沒有按照政府所規定及CBP授權下，轉移旅客的相片檔案至公司本身電腦系統。

CBP表示，已就事件知會了國會。