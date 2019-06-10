國際財經

美國決定暫時擱置向墨西哥徵收新關稅，加上投資者憧憬聯儲局快將減息，刺激股市全面向上，道指繼上周五一度升越26000點後，周一早段延續強勢，最多曾抽高226點，盤中高見26210點，收市回順但仍能守穩26000關。美元上揚，市場風險胃納回升，致使金價回落。

道指收市漲78點或0.30%，報26062點，為連續第六個交易日造好，創13個月來最長升市；高盛抽高2.27%，為升幅最大的道指成分股，美國運通和摩根大通都進賬超過1%；標指升0.47%，收報2886點；晶片股及汽車股領漲，分別升2.34%和1.09%。納指上揚1.05%，收報7823點；微軟、蘋果公司以及亞馬遜等巨企升幅介乎0.91%至3.14%。

道指重上26000關

泛歐STOXX 600指數收市升0.21%，英股揚0.59%，法股則漲0.34%，德股假期休市。另外，有消息稱，快意佳士拿（FCA）和雷諾（Renault）正在設法挽救上周破裂的合併談判，刺激FCA股價攀升1.73%，雷諾也漲逾2%，其他歐洲汽車股受惠造好。亞洲股市方面，日股高收1.2%。

中美貿易戰憂慮未止，美國總統特朗普接受外媒訪問時稱，如果中國領導人不參加6月28至29日的二十國集團(G20)峰會，將立即加徵中國貨品關稅；同時，重申中國將與美國達成協議，因為中國必須這樣做。

上周五公布的美國5月份新增非農業職位僅7.5萬個，比預期少逾10萬個，令減息預期急速升高，聯邦基金利率期貨顯示，投資者預期聯儲局年底前將減息兩次，每次減四分一厘，其中7月幾乎肯定減息。

減息預期升溫 美滙照揚

聯儲局將於6月18日至19日舉行議息會議。特朗普昨天接受CNBC訪問時批評，聯儲局去年12月加息，是個「非常具破壞性的大錯誤」。

美元廣泛造好，美滙指數尾段升0.21%，報96.75。歐羅從上周五所見的兩個半月高位回落，兌美元跌0.16%，報1.1317美元。避險資產下跌，日圓兌美元跌0.26%，報108.47日圓。

紐約8月期金跌1.3%，收市每盎斯報1329.3美元。現貨金價上周五曾觸及1348.1美元的14個月高位，與1350美元附近的主要阻力位非常接近。

金價下跌 債息抽高

10年期美債孳息上周五因非農業職位數據不佳而跌至2.053厘的21個月低位，不過周一已經回升到2.143厘。布蘭特期油收市下跌1.6%，每桶報62.29美元，紐約期油下滑1.4%，收報53.26美元。