國際財經

美國暫停向墨西哥加徵關稅，加上疲弱的非農就業數據，令市場預期美國聯儲局減息機會增加，利好華爾街投資氣氛，美股延續上周漲勢，道指中段曾漲逾200點，踏入尾段升幅削逾一半；納指一度抽高近2%，尾段仍上揚超過1%。

截至本港時間凌晨約2時5分，道指報26079點，升96點或0.37%，中段曾漲226點，盤中高見26210點；標普500指數報2889點，升16點或0.57%；納指報7838點，升96點或1.24%，中段最多抽升1.98%。

個別股份方面，金融股表現優異，高盛漲2.42%，暫時為表現最佳的道指成分股，美國運通和摩根大通分別抽高1.70%和1.47%。晶片股英特爾回升1.85%，微軟進賬1.39%，蘋果則攀高1.30%。美國多元化工業集團聯合技術(United Technologies)與雷神(Raytheon)宣布合併，但美國總統表示，兩間公司合併或令航太設備行業減少競爭，聯合技術股價現時回落超過2%，雷神則升超過1%。

美國上周公布疲弱的就業數據後，市場預期美國聯儲局減息已成定局，目前的問題是聯儲局官員需要決定什麼因素會觸發減息行動，還需要獲得多少訊息才能做出決定，以及如何傳達他們的意圖和方案。從本周末開始，聯儲局官員將進入慣常的議息會議前緘默期。

分析預計，將減息預期提前到7月和9月，但預計第一次會減息50點子，而第二次則會調低25點子。芝商所數據顯示，期貨市場走勢暗示聯儲局在6月18日至19日會議上減息的可能性為20%，在7月30日至31日會議上至少減息一次的機會率為70%。

不過，中美貿易戰憂慮未止，美國總統特朗普接受外媒訪問時表示，如果中國領導人不參加6月28至29日的二十國集團(G20)峰會，將立即加徵中國貨品關稅；同時，重申中國將與美國達成協議，因為中國必須這樣做。

此外，特朗普又再批評聯儲局去年加息太快，令中國在貿易談判中佔上風。他指出，中國將貨幣貶值，且持續多年，令中國擁有巨大競爭優勢，相反美國則沒有類似優勢，因為聯儲局不肯降低利率。

美元兌一籃子主要貨幣滙價上升，ICE美滙指數現時漲0.20%，報96.74。美國10年期國債孳息上揚4.57個基點，報2.13厘。

國際油價反覆回軟，紐約7月期油現時跌1.50%，每桶報53.18美元；倫敦布蘭特8月期油都下滑1.50%，每桶報62.34美元。