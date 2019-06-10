國際財經

歐洲股市周一收市溫和造好，泛歐指數Stoxx 600報378點，上揚0.21%。美國暫停向墨西哥加徵關稅，加上疲弱的非農就業數據，令市場預期美國聯儲局減息機會增加，利好歐美股市投資氣氛。

英國富時100指數收報7375點，上升0.59%或43點；法國CAC 40指數收報5382點，上漲0.34%或18點；意大利富時MIB指數收報20484點，進賬0.61%或124點；西班牙IBEX 35指數收報9294點，反彈0.63%或58點。德國股市則休市。