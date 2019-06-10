國際財經

美國上周五公布的非農就業數據表現未如理想，市場對聯儲局減息的預期加大，美股早段向好，道指漲逾百點。

截至本港時間晚上10時03分，道指報26158點，漲174點或0.67%；標普500指數報2894點，升20點或0.73%；納指報7840點，升98點或1.27%。

美國5月非農就業新增職位遠遜預期，令市場對聯儲局減息預期升溫。芝商所數據顯示，期貨市場走勢暗示聯儲局在本月減息的可能性約20%，在7月至少減息一次的幾率為70%。目前，與5月不同的是，聯儲局官員近日來並沒有明確發聲，為市場的減息預期潑冷水。

中美貿易戰方面，美國總統特朗普接受CNBC訪問時表示，如果內地國家主席習近平不參加在6月28至29日舉行的二十國集團(G20)峰會，將會立即對中國貨品加徵關稅。另外，特朗普又直言，中國將會與美國達成協議，「因為他們(中國)需要這樣做。」他指出，關稅令很多企業由中國撤出，對內地經濟造成很大影響。

中國方面，外交部發言人耿爽批評，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)無論走到那裏，都必衝着中國發表言論，又指他的言論充斥着謊言與謬論，提醒對方，別人對他的說話並不買賬。

個股方面，外電引述知情人士透露，阿里巴巴選擇中金公司和瑞信，安排香港的股份發行工作，阿里目標是數周之內提交上市申請，阿里股價早段升逾2%。

數據方面，美國將於稍後公布JOLTS職位空缺。

油價反覆，紐約期油現時每桶報53.78美元，跌0.21美元或0.39%；布蘭特期油則跌0.46美元或0.73%，每桶報62.83美元。