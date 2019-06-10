國際財經

上周五(6月7日)公布的美國5月非農就業新增職位只錄得7.5萬，遠低於預期17.5萬，而5月平均時薪按年增長3.1%，低於市場預期的3.2%，疲弱的就業數據一度拖累美滙指數跌至兩個月新低96.45水平，而倫敦金則進一步反彈至1348.17美元，自當日低位大漲逾18美元，並升破今年2月20日高位1346.48美元，創下自2018年4月中旬以來的逾一年新高。

事實上，上周三(6月5日)素有「小非農」之稱的5月ADP私人機構就業人數僅錄得2.7萬，亦遠遜預期18.3萬，部分美國製造業數據亦表現疲弱，顯示中美貿易戰對於美國經濟的影響已逐步浮現。而聯儲局部分官員包括主席鮑威爾更於上周初均暗示聯儲局有減息的可能，令金價受惠於美國減息預期升溫及避險需求的兩大利好因素而持續上升。倫敦金直至上周五(6月7日)已連升8日，一周總結升超過35美元，升2.69%。

不過，在美國當地時間上周五晚上(6月7日)，美國總統特朗普指美國已經與墨西哥簽署協議，並無限期暫停針對墨西哥的關稅措施，該消息令市場避險情緒大幅降溫，倫敦金因而回吐部分非農數據公布後的漲幅，今日(6月10日)金價更一度跌至1324.93美元才企穩，較上周五創下的一年高位回調逾20美元。未來需留意美國將於本周二(6月11日)20:30公布5月CPI數據，到時或會影響倫敦金走勢。

技術分析方面，倫敦金在5月31日升破下降通道頂部後，加速上升並連升8日創逾一年新高，但由於日線圖RSI顯示金價超買多時，金價短暫升破2月20日高位1346.48美元後好快受到沽盤打壓，本周開始出現明顯回調跡象。另外，貿易戰方面並沒有出現壞消息，特朗普亦表示與中國很快達成協議，倫敦金很大可能在短期內進一步回調，以消化過去兩周的超買力量。

交易策略方面，早前於6月3日所定的倫敦金買盤已取消。短期內待倫敦金反彈至1334-1336美元沽出，下望1320美元，升穿1340美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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