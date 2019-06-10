國際財經

美國無限期暫停向墨西哥加徵關稅，並推遲兩周才向中國商品加徵關稅，略為紓緩貿易緊張情緒，加上市場憧憬美國減息，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7365點，升33點或0.46%；法國CAC 40指數報5376點，升12點或0.24%；意大利富時MIB指數報20373點，升12點或0.06%。

道指期貨暫報26111點，升104點。德國今日假期，金融市場休市。

美墨就阻止非法移民達成協議，美方宣布取消原定今日向墨西哥貨品加徵關稅的措施。不過，美國總統特朗普仍警告，倘若墨西哥不致力落實打擊非法移民，會重新向其進口貨品徵收關稅。

有報道指出，國家主席習近平與特朗普或將於本月底大阪二十國集團(G20)峰會期間會晤。中國外交部回應稱，中方態度是明確和堅定的，不想打貿易戰，也不怕打貿易戰，強調如果美方願意平等協商，中方大門敞開；相反，如果美方執意升級貿易摩擦，將會堅決應對，奉陪到底。

數據方面，英國4月國內生產總值(GDP)按月下降0.4%，預期為下降0.1%，為2016年3月來最大跌幅；按年則增長1.3%，預期為增長1.7%。英國4月製造業產出按月下降3.9%，預期為下降1%；工業生產按月下降2.7%，預期為下降0.7%。

另外，英國4月全球商品貿易逆差121.13億英鎊，預期為逆差130億英鎊，主要是期內商品出口量按月跌10.9%，商品進口量按月下降14.4%。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報54.16美元，升0.17美元或0.31%；倫敦布蘭特期油報63.31美元，升0.02美元或0.03%。