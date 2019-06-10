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今日 17:13 國際財經

英國4月GDP按月跌0.4% 逾3年最差

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英國國家統計局公布，4月國內生產總值(GDP)按月下降0.4%，預期為下降0.1%，為2016年3月來最大跌幅；按年則增長1.3%，預期為增長1.7%。

期內，製造業產出按月下降3.9%，預期為下降1%；按年下降0.8%，預期為上升2.2%。

工業生產按月下降2.7%，預期為下降0.7%；按年下降1%，預期為上升1%。

服務業產出與3月持平，按年增長1.7%，為去年6月以來最弱按年增幅；建築業產出按月減少0.4%，預期為增長0.5%，按年增長2.4%，預期為增長3.3%。

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