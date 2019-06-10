國際財經

歐盟委員會表示，「歐洲高性能計算共同計劃」已從歐盟成員國中選定8處地點，建設世界級超級電腦中心，來自各方的項目總預算高達8.4億歐羅(74.4億港元)。

委員會指出，8個超級電腦中心將設在保加利亞、捷克、芬蘭、意大利、盧森堡、葡萄牙、斯洛文尼亞和西班牙。

按計劃，這些地方將共建造8部超級電腦，將用於個性化醫療、藥物和材料設計、生物工程、天氣預報及氣候變化等領域，預計歐洲學術界、工業界和公共部門用戶，可以在2020年下半年使用這些超級電腦。