訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:18 國際財經

歐盟逾74億建八超級電腦中心

放大圖片

歐盟委員會表示，「歐洲高性能計算共同計劃」已從歐盟成員國中選定8處地點，建設世界級超級電腦中心，來自各方的項目總預算高達8.4億歐羅(74.4億港元)。

委員會指出，8個超級電腦中心將設在保加利亞、捷克、芬蘭、意大利、盧森堡、葡萄牙、斯洛文尼亞和西班牙。

按計劃，這些地方將共建造8部超級電腦，將用於個性化醫療、藥物和材料設計、生物工程、天氣預報及氣候變化等領域，預計歐洲學術界、工業界和公共部門用戶，可以在2020年下半年使用這些超級電腦。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。