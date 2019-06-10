國際財經

美國宣布無限期暫停向墨西哥加徵關稅，且延期兩周對中國商品加徵關稅，貿易緊張情緒略紓緩，讓市場稍為鬆一口氣，加上美國非農職位表現遠遜預期，令市場減息憧憬大幅提高，歐洲股市早段走升。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報7375點，升43點或0.59%；法國CAC 40指數報5389點，升24點或0.47%；意大利富時MIB指數報20442點，升82點或0.4%。

道指期貨暫報26091點，升84點。

德國今日假期，金融市場休市。

美墨就阻止非法移民達成協議，美方宣布取消原定今日向墨西哥貨品加徵關稅的措施。不過，美國總統特朗普仍警告，倘若墨西哥不致力落實打擊非法移民，會重新向墨西哥進口貨品徵收關稅。

另外，中美貿易戰擴大至科技戰，環球科技巨企紛紛受波及。《紐約時報》引述消息人士報道，中國國家發改委日前召見多家跨國科企代表，提示不要配合美國政府禁令停止向中國公司出售關鍵技術及產品，以及不要把生產線遷離中國，否則將面臨後果。有分析指出，中美角力已令科企陷入兩難，並指中方早前與美方談判時願意忍讓，卻沒取得良好結果，料未來取態會愈來愈強硬。

不過，中國國家主席習近平稍早表示，美國總統特朗普是他的朋友，相信美國不願意割裂與中國的經濟關係。美國財長努欽亦暗示，如果中美貿易談判有進展，特朗普可能會放寬對華為的限制，重申特朗普在峰會後將決定是否對中國實施更多關稅措施。

美國《聯邦公報》上周五公布的文件顯示，貿易代表處(USTR)延期兩周對中國商品加徵關稅。白宮署理預算辦公室主任Russell Vought亦要求，延遲當局對華為實施的禁買令實施時間。

沙地阿拉伯表示，石油出口國組織(OPEC)以及俄羅斯有望繼續控制供應，加上美國和墨西哥避免了可能損害全球經濟的貿易戰，油價延續上日彈逾2%的強勢，紐約原油期貨現時每桶報54.25美元，升0.26美元或0.48%；倫敦布蘭特期油報63.49美元，升0.2美元或0.32%。

英國今日稍後將公布4月製造業及工業產出數據，市場預期按年分別增長2%及0.9%。