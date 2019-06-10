國際財經

日本首季經濟增長速度略快於初步預估，受惠於資本支出增強，但全球貿易緊張局勢依然拖累整體日本經濟的增長。

日本內閣府數據顯示，日本首季經濟增長按年增長率修訂至2.2%，高於市場預期和初值的增長2.1%；按季增長0.6%，亦高於初值及市場預期的增長0.5%

另外，財務省公布，日本4月經常賬盈餘為1.71萬億日圓，高於市場預期的1.52萬億日圓盈餘。

日本央行公布，5月銀行放款餘額按年增加2.6%，包括「信金」銀行在內的四大類銀行放款總額為536.845萬億日圓。