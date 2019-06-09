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今日 07:23 國際財經

微軟2020年推新Xbox主機

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全球最大軟件商微軟公布，計劃在即將來臨的美國黃金零售檔期結束時間推出新一代Xbox主機(console)，並且把推新機計劃定名為「鮮紅計劃」(Project Scarlett)。

微軟在周日舉行的Xbox E3研討會上指出，新Xbox主機的能力較Xbox One X強大四倍，內置的將是AMD晶片。

根據介紹，新Xbox主機每秒顯示幀數(FPS)為120赫茲，是現時電視機幀數的一倍；此舉將令到遊戲速率加快很多。

微軟披露，最新版Halo Infinite遊戲將與新Xbox主機一同推出。

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