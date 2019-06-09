國際財經

上周五的美國非農業職位表現遠遜預期，令市場減息憧憬大幅提高，因而本周數據將特別受注目，尤其是周三的消費物價指數(CPI)，如果通脹數字疲弱，減息預期將進一步提升。市場也將繼續密切注視美中及美墨的貿易糾紛，任何相關消息都可能令市場波動。有分析師指出，投資者可能需要開始習慣政治成為左右市場的因素。

5月非農業職位增長比預期少差不多10萬個，減息預期大大提高，刺激美股上周五全面高收。道指結束連跌6周的頹勢，全周上升4.7%，是去年11月以來最大的一周升幅；標指漲4.4%，同樣是7個月來最大一周升幅；納指上揚3.9%，是去年12月底以來表現最好的一周。

寬鬆幣策難提振企業盈利

BMO利率策略師希爾(Jon Hill)指出，目前市場關注的是減息時間，以及減息幅度是四分之一厘還是半厘，這使經濟數據表現變得更加重要，尤其是周三公布的CPI，因為核心CPI一直高於聯儲局設定的2%通脹目標，如果數據表現異常疲弱，減息預期將進一步提高。此外，本周五公布的零售營業額也將反映貿易戰的影響是否已經蔓延到消費層面。

道富環球顧問公司首席投資策略師阿羅內(Michael Arone)表示，投資者現在憧憬減息，認為有助經濟，但長遠來說，單是寬鬆貨幣政策將不足以提振經濟增長和企業盈利。

分析師指政治不穩削投資欲

有分析師警告，隨着全球貿易關係和地緣政治局勢日益緊張，投資者需要有心理準備接受政治因素對金融市場走勢影響愈來愈大的趨勢。瑞銀財富管理公司全球投資總監黑費勒(Mark Haefele)指出，投資者現在對政治因素的考量比以往多，稱部分客戶因為政治擔憂而減少投資。

華府雖然宣布無限期暫停向墨西哥加徵關稅，但繼續威脅向中國剩餘的3000億美元進口商品徵收額外關稅。摩根大通股票策略師布亞斯(Dubravko Lakos-Bujas)說，倘特朗普落實加徵中國關稅，股市將現拋售潮，標指或跌至2500點。不過，市場大都認為，特朗普不會讓貿易衝突失控而導致股市崩盤，因為他視股市強勁為個人成功的象徵。