國際財經

美國最大航空公司美國航空宣布，因應波音737 MAX型號飛機停飛，將延長115個航班停飛的安排至9月3日。

在波音737 MAX型號飛機於3月被下令停飛後，美航早前已暫停相關航機飛行至8月19日。

美航指出，延長停飛安排是因為波音仍未完成737 MAX飛機的認證飛行測試，以及更新軟件及提供飛機師訓練等申請，而美國聯邦航空管理局(FAA)仍在處理有關事宜。

波音在周日表示，繼續向監管機構提供對方所須的資料，以便完成737 MAX飛機認證，令到飛機盡快回復正常飛行。

FAA拒評有關消息。