國際財經

美國股市上周表現欠佳，但美國債券市場卻呈現很好回報。包括貝萊德、富國資產管理(Wells Fargo Asset Management)及Sierra投資管理在內的美國債券基金經理仍期望，債券價格過去數月的升勢可以持續下去。

美國10年期債券孳息自5月2日高位2.55%回落，上周五跌至2.10%，主要受到貿易爭拗升溫的消息拖累。投資者關注貿易戰將危及全球經濟增長顯著放緩，甚至步入衰退，因而把資金轉入債市避險，觸發債券價格飊升、債息回落，令到早已持有債券的基金經理獲利甚豐。

根據資料，市值16萬億美元的美國債券市場，5月回報為2.35%，是2011年8月以來最佳單月回報；長年期國債回報更達6.7%，是2015年1月以來最佳。

富國資產管理高級基金經理Margie Patel指出，5月的回報是債市投資者過去30年從未見過，而且因應通脹沒有升溫，因此預期有關債息下滑的走勢可能延續下去，10年期債息明年可能低見1.5%。

貝萊德多元化資產管理主管Bob Miller預期，因應全球經濟顯著放緩，聯儲局在今年底前將減息半厘。他看好美國10年期債券，以及高質素新興市場債券將繼續有良好表現。不過，他相信，債市強勢將對股市不利。

Sierra投資管理行政總裁Terri Spath認為，中美兩國貿易爭拗未平息，美股將持續偏軟，吸引資金流入債市，導致債息向下。