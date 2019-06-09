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中國人民銀行行長易綱與美國財長努欽(Steven Mnuchin)，在日本福岡舉行的二十國集團財長及央行行長會議期間會晤。努欽在社交網站表示，會談有建設性，雙方坦誠討論貿易問題。

努欽接受CNBC訪問時表示，總統特朗普月底在大阪的二十國集團峰會期間，會與國家主席習近平會面。

努欽強調，若中方朝着達成貿易協議的方向走，美方已準備相關條款；就算中方不想推動，美方亦樂意徵收關稅，去平衡兩國關係。

努欽重申，特朗普在峰會後將決定是否對中國實施更多關稅措施。