國際財經

美國周五公布的5月份非農業就業數據遠遜預期，新增職位較市場預測下限少超過一半，工資增速減慢，令高唱入雲的減息預期升溫，美股高開之後節節上揚，道指最多飆352點，一度收復26000點大關，盤中高見26072點。美元滙價在周五晚上8時半數據公布後急挫，兌日圓跌破108水平，美國債息向下。經濟師預期，聯儲局最快今年7月減息。

美股三大指數收市都升逾1%，道指報25983點，漲263點或1.02%，為連漲五日；標普500指數報2873點，升29點或1.05%；納指報7742點，彈126點或1.66%，與標指同樣為「四連升」。英特爾、蘋果和微軟升幅介乎2.06%至2.80%，其中微軟升幅在道指成分股之中稱冠，市值重返逾1萬億美元。

紐約儲行總裁憂經濟放緩

美國勞工部公布，5月非農業新增職位僅7.5萬個，遠遜於市場預期的17.5萬個；失業率則維持在3.6%的半世紀低位，符合預期。5月份勞工每周平均工時34.4小時，略遜於預期的34.5小時；平均時薪按月增長0.2%，少於預期的0.3%，反映即使勞動力市場緊張，亦只能為消費開支提供有限支持。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯（John Williams）周五指出，市場對中美互徵關稅的關注上升，全球經濟增長放慢，令不確定性增加，打擊企業投資，但他對利率政策仍持開放態度。他在外交關係委員會致詞時指出，會一如以往根據目前狀況和預期走向，調整對經濟的看法，研究合適政策維持經濟穩健及通脹率達到2%的目標。威廉斯估計，今年美國經濟增長2.25%至2.5%，但承認去年政府減稅同增加開支的「順風」逐漸減弱，而貿易緊張的「逆風」正在加強。

白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）坦言，就業報告令人失望，但工資仍上漲，顯示經濟前景仍然穩固，上月美國中部水災，或導致新增職位減少4萬個。有經濟師稱，非農職位反映關稅戰愈趨沉重，企業無意增招聘。

美元急挫 跌破108日圓

減息預期升溫，美滙指數在美市尾段跌0.48%，報96.58。歐羅升0.51%，兌1.1334美元；日圓曾攀至每美元兌107.88高位，及後回軟至108.18水平。英鎊上揚0.33%，報1.2739美元。10年美國債息跌3.7個基點，至2.083厘，3個月期債息跌2.9個基點，至2.276厘。紐約8月期金抽高，每盎斯曾見1352.7美元，收市報1346.1美元，漲0.3%。

德國周五公布的工業生產按月跌1.9%，較預期上升0.5%為差，反映作為歐盟最有實力的工業國，亦感受到貿易戰拖累工業產量，影響歐洲的整體經濟。德國央行隨即把今年經濟增長預測由原本的1.6%下調至0.6%，降一個百分點之多。德國央行解釋，經濟目前明顯冷卻，因為工業受到出口呆滯影響。

歐洲股市反彈，英國富時100指數報7331點，升0.99%；德國DAX指數漲0.77%；法國CAC 40指數飆1.62%；意大利富時MIB指數彈0.91%。

減產協議勢延至年底 油價彈

沙地阿拉伯能源大臣法利赫(Khalid Al-Falih)周五出席俄羅斯聖彼得堡經濟論壇期間表示，與俄羅斯磋商後，有信心6月底屆滿的減產協議可延長至下半年。紐約7月期油曾攀至每桶54.32美元高位，收市升幅收窄，仍漲1.4美元或2.7%，每桶報53.99美元；布蘭特期油在歐洲時段最高見每桶63.59美元，收市則回軟至63.29美元，升1.62美元或2.6%。