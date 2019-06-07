國際財經

聯邦快遞(FedEx)公布，不再與亞馬遜延續美國本土通過FedEx Express以貨機送貨的合約。

不過，有關決定沒有影響FedEx與亞馬遜其他方式的送貨合約，包括國際快遞服務。FedEx Express的業務只涉及貨機運貨安排。

FedEx指出，來自亞馬遜的收入攤佔該公司去年總收入的比例少於1.3%。

亞馬遜近年積極擴展自家貨機隊伍，以直接運送貨品。該公司現時租用貨機數量已有40架，較後時間將再增加10架。

亞馬遜未回應傳媒相關查詢。