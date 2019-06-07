訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 03:20 國際財經

聯邦快遞終止亞馬遜本土合約

放大圖片

聯邦快遞(FedEx)公布，不再與亞馬遜延續美國本土通過FedEx Express以貨機送貨的合約。

不過，有關決定沒有影響FedEx與亞馬遜其他方式的送貨合約，包括國際快遞服務。FedEx Express的業務只涉及貨機運貨安排。

FedEx指出，來自亞馬遜的收入攤佔該公司去年總收入的比例少於1.3%。

亞馬遜近年積極擴展自家貨機隊伍，以直接運送貨品。該公司現時租用貨機數量已有40架，較後時間將再增加10架。
亞馬遜未回應傳媒相關查詢。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。