聯邦快遞(FedEx)公布，不再與亞馬遜延續美國本土通過FedEx Express以貨機送貨的合約。
不過，有關決定沒有影響FedEx與亞馬遜其他方式的送貨合約，包括國際快遞服務。FedEx Express的業務只涉及貨機運貨安排。
FedEx指出，來自亞馬遜的收入攤佔該公司去年總收入的比例少於1.3%。
亞馬遜近年積極擴展自家貨機隊伍，以直接運送貨品。該公司現時租用貨機數量已有40架，較後時間將再增加10架。
亞馬遜未回應傳媒相關查詢。
今日 03:20 國際財經
聯邦快遞(FedEx)公布，不再與亞馬遜延續美國本土通過FedEx Express以貨機送貨的合約。
不過，有關決定沒有影響FedEx與亞馬遜其他方式的送貨合約，包括國際快遞服務。FedEx Express的業務只涉及貨機運貨安排。
FedEx指出，來自亞馬遜的收入攤佔該公司去年總收入的比例少於1.3%。
亞馬遜近年積極擴展自家貨機隊伍，以直接運送貨品。該公司現時租用貨機數量已有40架，較後時間將再增加10架。
亞馬遜未回應傳媒相關查詢。
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