國際財經

投資者憧憬墨西哥與美國達成協議，避免徵收關稅，歐洲股市中段上揚，惟仍要留意稍晚美國公布的非農業職位數據。

截至本港時間下午5時55分，英國富時100指數報7313點，升53點或0.73%；德國DAX指數報12052點，升99點或0.83%；法國CAC 40指數報5356點，升77點或1.47%；意大利富時MIB指數報20344點，升166點或0.84%。

道指期貨暫報25819點，升74點。

有報道指美國可能推遲向墨西哥徵關稅，惟美國白宮發言人桑德斯發表聲明，表示總統特朗普未有改變立場，仍會如期在下周一(6月10日)實施墨西哥關稅。美國總統特朗普接受霍士新聞訪問時表示，中國希望達成貿易協議，他肯定會與中國達成協議。至於美墨協議方面，他回應稱，墨西哥需要美國，但美方不需要他們。

數據方面，德國4月經季節調整貿易順差為170億歐羅，市場預期為順差186億歐羅。法國4月經季節調整貿易逆差為49.81億歐羅，預期為逆差47.42億歐羅。英國5月Halifax房價指數按年升5.2%，高於預期升5%。

另外，美國稍後將公布的5月非農業新增職位，市場預期為17.5萬人，4月為26.3萬人。

經濟合作與發展組織(OECD)秘書長Angel Gurria表示，緊張的貿易局勢帶來不確定性，必將損害投資，對經濟增長產生影響，估計2019年和2020年的全球經濟增長預期，從先前的近4%下調至3.2%。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報53.31美元，升0.72美元或1.37%；倫敦布蘭特期油報62.51美元，升0.84美元或1.36%。