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今日 18:04 國際財經

OECD:貿戰累全球經濟增速損近1個百分點

經濟合作與發展組織(OECD)秘書長Angel Gurria在日本福岡表示，貿易戰帶來不確定性，必將損害投資，對經濟增長產生影響，估計2019年和2020年的全球經濟增長預期，從先前的近4%下調至3.2%。

Gurria表示，對於經濟前景，世界銀行較OECD更加悲觀，並稱中央銀行是英雄，擺脫2008年的混亂局面；然而，央行防止經濟放緩的彈藥已經耗盡。

對於向數碼經濟徵稅，Gurria指出，需要一個共同的標準，將在二十國集團(G20)財長會議期間討論此事。

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