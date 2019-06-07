國際財經

有報道指美國可能推遲向墨西哥徵關稅，帶動隔夜道指收市漲181點，歐洲股市早段亦靠穩，惟市場仍關注稍晚美國公布的非農業職位數據。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7302點，升42點或0.58%；德國DAX指數報12016點，升63點或0.53%；法國CAC 40指數報5328點，升50點或0.95%；意大利富時MIB指數報20297點，升122點或0.61%。

道指期貨暫報25802點，升57點。

有報道指美國可能推遲向墨西哥徵關稅，惟美國白宮發言人桑德斯發表聲明，表示總統特朗普未有改變立場，仍會如期在下周一(6月10日)實施墨西哥關稅。

美國總統特朗普接受霍士新聞訪問時表示，中國希望達成貿易協議，他肯定會與中國達成協議。至於美墨協議方面，他回應稱，墨西哥需要美國，但美方不需要他們。

數據方面，德國4月經季節調整貿易順差為170億歐羅，市場預期為順差186億歐羅。法國4月經季節調整貿易逆差為49.81億歐羅，預期為逆差47.42億歐羅。英國5月Halifax房價指數按年升5.2%，高於預期升5%。

另外，美國稍後將公布的5月非農業新增職位，市場預期為17.5萬人，4月為26.3萬人。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)表示，市場對中美互徵關稅的關注上升，全球經濟增長放慢，令不確定性增加，打擊企業投資，但他對利率政策仍持開放態度。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報53.4美元，升0.81美元或1.54%；倫敦布蘭特期油報62.62美元，升0.95美元或1.54%。