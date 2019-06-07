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人民銀行長易綱接受外電訪問時表示，貿易戰會給人民幣帶來暫時性的貶值壓力，但中國有充分政策空間應對貿易戰，可使用財政及貨幣政策，包括在利率及存款準備金比率(RRR)方面仍有很大空間。

近期市場關注人民幣會否「破7」，易綱稱，不認為人民幣滙率的某個具體數字重要，有信心人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。

美國財政部日前稱，財長努欽(Steven Mnuchin)將在本周末舉行的二十國集團(G20)財長與央行總裁會議期間，與易綱會晤。對此，易綱認為，雙方的會談將存在不確定性和困難。