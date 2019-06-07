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路透引述消息人士稱，法國藥廠巨擘賽諾菲 (Sanofi)將委任曾出任瑞士藥廠諾華(Novartis)最高層的Paul Hudson為新任行政總裁(CEO)，接替退休的Olivier Brandicourt。有關任命將於9月1日生效。

賽諾菲發言人拒評上述消息。諾華未有回應查詢。

消息人士指出，Hudson是因為以往出色表現而獲邀出任新職，因為他是一位出色的管理人，而且在數碼化方面有經驗。

根據諾華網頁，Hudson曾是諾華CEO，現時仍是行政委員會成員。