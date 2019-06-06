國際財經

中俄簽23協議 經貿合作總值1560億

中國國家主席習近平5日國事訪問俄羅斯期間，與俄羅斯總統普京共同見證中俄雙方簽署23份經濟、投資、工業和教育領域合作文件，經貿合作總金額超過200億美元（1560億港元）。

IMF調升美國經濟增長 惟風險仍高

國際貨幣基金組織(IMF)預計美國經濟今年有望增長2.6%，較4月預估的2.3%上升，而且受到寬鬆的金融市場環境提振。不過警告美國，不斷升級的貿易爭端或金融市場突然下滑，可能給該國經濟帶來重大風險。

華為與俄電訊商5G合作

華為輪值董事長郭平與俄羅斯大型電訊商MTS總裁在莫斯科簽訂合作協議，在當地發展5G網絡，雙方會在今年和明年進行技術測試。另一方面，美國駐荷蘭大使Pete Hoekstra呼籲荷蘭防範中國政府的間諜活動，應該全面禁止在5G網絡中使用華為設備。

美股反覆向好 道指收市升181點

美股道指成功延續前三天的升勢。貿易戰陰霾不散，避險資產繼續受寵，日圓和金價上揚，債息則下滑，油價從5個月低位反彈。道指數收市飆181點或0.71%，報25720點。標指升0.61%；納指上揚0.53%。

華助沙地研製導彈 中東恐爆軍備競賽

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息，美國政府獲得情報，顯示美國的中東盟友沙地阿拉伯憑藉中國協助，大幅提升彈道導彈技術，隨時威脅美國限制中東地區導彈等大殺傷力武器擴散的努力。

外圍焦點簡訊

￭美國4月貿易逆差收窄至508億元美元，按月跌2.1%。對華貿易逆差增至269億元，按月顯著擴闊29.7%。

￭美元表現疲弱，美滙指數跌0.3%，報97.03。歐羅兌美元造好，升0.49%至1.127。

￭紐約8 月期金升0.7%，每盎斯報1342.70美元。美國10年債息跌1.9個基點，報2.1厘。

￭油價從周三的5個月低位反彈，紐約7月期油升1.8%，每桶報52.95美元，布蘭特期油亦升1.7%，至每桶61.67美元。

￭Alphabet旗下谷歌(Google)公布，動用現金26億美元(202.8億港元)收購數據分析軟件初創企業Looker。

￭歐洲央行(ECB)維持利率不變，行長德拉吉(Mario Draghi)預計歐羅區今年區內經濟增速為1.2%，此前預期為1.1%。

本地焦點簡訊

￭夜市期指收報26808點，較昨日恒指收市低水157點。

￭中國北大荒(00039)配售5.26億股可換股債券，集資淨額1.92億元。

￭廣發証券(01776)5月淨利潤1.39億元人民幣，按年下跌68.86%。

￭國泰君安(02611)，5月淨利潤4.34億元人民幣，按年減少16.68%。

￭比亞迪股份(01211)公布，5月銷量3.39萬輛，按年下跌10.22%。

￭紀惠集團行政總裁湯文亮，以首置名義購入6950萬購陽明山莊，只須繳付295萬元印花稅。