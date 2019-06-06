國際財經

美國公布上月非農業職位數據前夕，美元滙價偏軟。

ICE美滙指數跌0.3%至97.03。

美國將於明天公布上月非農業職位數據，市場現時預期為增加18萬個。不過，美國轉薪公司ADP周三公布，私營職位上月增加2.7萬個，是9年來最小增幅。市場擔心非農業職位增幅將令人失望，以致美滙偏軟。

另外，歐洲央行周四議息後維持基準利率不變，也未有顯示減息意向。期貨市場數據顯示，交易商預期歐央行今年底前減息10基點的可能性只有45%，議息前則為75%。消息刺激歐羅兌美元造好，升0.49%至1.127。