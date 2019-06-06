國際財經

市場憧憬美國減息預期升溫，亦聚焦歐洲央行稍後舉行的議息會議，以及行長德拉吉會否發放鴿派言論，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時37分，英國富時100指數報7266點，升45點或0.63%；德國DAX指數報12069點，升88點或0.74%；法國CAC 40指數報5325點，升33點或0.64%；意大利富時MIB指數報20329點，升173點或0.86%。

道指期貨暫報25636點，升78點。

中美貿易戰未見降溫跡象，中國商務部新聞發言人高峰表示，希望美方端正態度，糾正錯誤做法，為解決問題創造必要條件。如果美方一意孤行升級貿易摩擦，將奉陪到底。

路透報道，美國總統特朗普威脅至少再對中國3000億美元商品加徵關稅，但同時認為中國和墨西哥都希望與美國達成貿易協議。

數據方面，歐羅區首季國內生產總值(GDP)終值按年增長1.2%，符合預期。德國4月工業訂單按月增加0.3%，預期為增加0.1%。

另外，美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，料持平於21.5萬人。

油價回升，紐約原油期貨現時每桶報51.7美元，升0.02美元或0.04%；倫敦布蘭特期油報60.93美元，升0.3美元或0.49%。