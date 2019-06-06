國際財經

歐羅/美元自上周一(5月27日)開始連跌3日，再度回落至1.1100邊緣，主要受到歐洲議會選舉結果、意大利債務和英國脫歐等問題拖低。不過，美國總統特朗普上周四(5月30日)威脅向墨西哥加徵關稅以解決非法移民問題，令市場擔憂將衝擊美國產業營運，打擊企業信心，拖累美滙指數從接近兩年高位98.20附近回落，帶動非美元主要貨幣全線反彈。

本周初聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)和聖路易斯聯儲總裁布拉德(James Bullard)更進一步暗示，聯儲局或會減息以支持經濟繼續擴張，導致美滙指數大幅下跌，歐羅/美元亦進一步借勢反彈，重返1.1200之上。加上本周三(6月5日)公布的美國5月ADP私人機構就業人數僅新增2.7萬，遠遜於預期增加18.3萬，創下9年新低，令市場對於美國減息的預期進一步升溫，歐羅/美元一度飆升至1.1303，創1個半月新高。

然而，歐羅/美元的上升主要受惠於美元的短期弱勢，並不是來自於本身強勢。事實上，在上周公布的多個歐洲經濟數據中，歐羅區通脹率遠低於預期、德國失業率比預期高等，均顯示歐羅區經濟仍然疲弱，故歐羅/美元在昨晚(6月5日)短暫升至1.1300區域就開始受到強勁沽盤打壓，今日更一度回調至1.1219附近。未來歐羅/美元走勢如何，還需留意今晚7時45分公布的歐洲央行利率決議和行長德拉吉在新聞發布會上的發言。

技術分析方面，日線圖顯示歐羅/美元目前已突破短期下降通道，但升至1.1303後仍然受制於長期下降趨勢線，之後急速回調，並未真正能突破1.1280阻力(1月10日高點1.1566至5月23日低點1.1103下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)。若今晚歐洲央行行長德拉吉暗示將會採取更多寬鬆措施以應對經濟下行風險的話，歐羅/美元很可能再度跌穿1.1200水平，更甚者，再度下探兩年低位1.1103水平。

交易策略方面，我們根據5月28日策略於1.1220建立的歐羅/美元沽盤已於1.1260平倉，虧損40點。短期內待歐羅/美元回升至1.1280至1.1300區域沽出，下望1.1120，升穿1.1340止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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