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今日 16:59 國際財經

意副總理冀與歐盟談判 免遭紀律處罰

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意大利副總理馬約(Luigi Di Maio)表示，政府希望與歐盟展開談判，避免因政府債務升高問題而受到紀律處罰。

馬約向當地電台Rai Radio 1稱，負責這種談判的應該是政務官，而非事務官，又認為沒有必要修正該國預算。

稍早在意大利《共和報》(La Repubblica)刊出的訪問中，歐盟執委會副主席東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)指出，意大利必須大幅修改今明兩年赤字，才能避免因公共財政惡化受到歐盟的紀律處罰。

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