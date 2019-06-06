國際財經

憧憬美國減息預期升溫，市場加倍聚焦歐洲央行的議息會議，關注當局會否加強放「鴿」力度，甚至提及對量寬貨幣政策的取態以提振經濟，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時50分，英國富時100指數報7253點，升33點或0.46%；德國DAX指數報12006點，升26點或0.22%；法國CAC 40指數報5313點，升21點或0.4%；意大利富時MIB指數報20267點，升112點或0.55%。

道指期貨暫報25609點，升51點。

美國聯儲局主席鮑威爾表示「在有需要時採取合適措施維持經濟擴張」，令市場相信當局對減息持開放態度。聯儲局前理事拉斯金(Sarah Raskin)指出，這相當於發放了減息即將來臨的訊息，反映當局已經準備好隨時討論減息。

聯儲局理事布雷納德表示，如果有必要調整利率，以保持美國經濟增長，聯儲局將準備這麼做。芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯亦稱願意考慮減息。聯邦基金利率期貨顯示，9月減息的機會率達到九成，而12月再減息的機會亦超過八成以上。

貿易方面，美國威脅向墨西哥加徵關稅的限期即將到來，雙方高級官員周三舉行會談，就貿易與移民問題展開磋商，但會後據報未能達成協議。美國總統特朗普稱，與墨西哥的會談取得了一些進展，但還不夠，周四會繼續對話。

油價回穩，紐約原油期貨在上日挫逾3%、技術上已進入熊市後，今日反彈，現時每桶報51.87美元，升0.19美元或0.37%；倫敦布蘭特期油亦扭轉上日挫逾2%的頹勢，最新報60.87美元，升0.24美元或0.4%。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，料持平於21.5萬人。