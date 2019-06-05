國際財經

美墨據報未就貿易與移民問題達共識

美國威脅下周一起對墨西哥加徵關稅，限期即將到來；雙方官員周三舉行會談，就貿易與移民問題展開磋商，但會後據報未能達成協議。

褐皮書指美經濟溫和擴張 勞工短缺貿戰不利增長



美國聯儲局地區經濟報告稱，4月至5月中旬經濟整體以溫和步伐擴張，但勞工短缺與關稅戰不利於增長。分析認為，褐皮書對經濟的評估字眼較上一份報告樂觀。

IMF:中美關稅將導致明年全球GDP減少0.5%



IMF總裁拉加德在信函中稱，中美兩國間的所有貿易若被加徵關稅，將造成全球GDP蒸發約4550億美元，導致明年全球經濟產出減少0.5%。

華為據報降手機付運預測三成 削零部件定單



自遭到美國列入出口管制「實體名單」後，中國華為據報已減少採購零部件多達30%，並且下調今年下半年手機付運預測20%至30%。

私企新職位超弱 憧憬減息道指收漲207點



美國5月私企職位增長創9年新低，市場對聯儲局減息刺激經濟的預期升溫，美股連升第二天，道指曾漲212點，收市仍進賬207點或0.82%，盤中一度縮減至只升41點；標指升0.82%；納指上揚0.64%。科思攀升2.8%，為表現最佳道指成分股，微軟升2.1%，蘋果漲1.6%。

外圍焦點簡訊

￭ ADP美國私營企業5月只增2.7萬個職位，是2010年3月以來最小增幅，遠低於預期18萬個。美國5月ISM非製造業指數升至56.9，較預期高。

￭ 芝加哥聯儲總裁埃文斯據報暗示願意考慮減息。聯儲局理事布雷納德表示，如有必要將準備調整利率。達拉斯聯儲總裁卡普蘭認為，判斷是否需要減息仍言之過早。

￭ 美滙指數尾段升0.28%，報97.35。美元兌歐羅漲0.25%，兌日圓攀高0.27%。

￭ 金價一度闖上3個半月高位，收市每盎斯報1333.6美元，升0.4%。

￭ 美國原油庫存上周意外增加677萬桶，紐約期油曾瀉5.4%，收市下滑3.4%；布蘭特期油回落2.2%。

￭ 歐盟委員會裁定意大利違反歐盟預算規定，意股收市挫0.36%。

￭ 路透消息：美國準備同意向台灣出售價值20億美元的武器。

￭ 習近平與普京簽署聯合聲明，中俄加強雙邊關係，並謀求強化全球戰略穩定。

￭ 阿里巴巴與俄最大社交平台Mail.ru等方組建合資，共同打造電商項目。

￭ 發改委召開稀土行業座談會，與會企業建議強化稀土出口管控。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9277元，較周二紐約尾盤跌33點子。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26714點，較昨日恒指收市低水181點。

￭ ADR港股比例指數報26846，較港低49點。

￭ 市傳平安(02318)擬回購陸金所股權，涉資達120億美元；平安發言人稱，公司沒有重大收購計劃。

￭ 保利置業(00119)預期中期淨利潤按年增不少於4倍。

￭ 億京大埔海日灣II下周二下午2時起以先到先得方式售250個單位，同時由6月11日至8月30日每日中午12時至下午2時正以招標方式售50伙。

￭ 亞太區最大物流地產平台ESR Cayman(01821)周四起招股，集資最多97.56億元。