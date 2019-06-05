國際財經

美國原油庫存意外上升，庫存累計總數更創下兩年以來最高，外圍油價急跌，紐約期油技術上正式進入熊市區。

紐約7月期油收市跌1.8美元或3.4%，每桶報51.68美元，是1月中以來最低。現貨月份合約價格較4月23日創下的今年高位66.3美元下滑22%，技術上已進入熊市。

倫敦布蘭特8月期油收市跌1.34美元或2.2%，每桶報60.63美元，是1月28日以來最低。該款期油距近期高位18%，技術上尚未進入熊市。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存增加677.1萬桶，市場預期為減少84.9萬桶；汽油庫存則增加320.5萬桶，預期增加63萬桶。

另外，美國私營轉薪企業ADP公布，上月新增職位數量為2.7萬個，是2010年3月以來最低。數據反映美國經濟可能進一步放緩，原油需求增長可能受壓，不利油價表現。

ClipperData商品研究部主管Matt Smith指出，美國原油庫存總數是2017年7月以來最高，而3月中以來增加了4400萬桶，是導致油價周三急跌的元兇。

Tyche Capital Advisors管理合夥人Tariq Zahir表示，美國精煉油廠傳統上是儲存一批原油，然後提煉，以應對夏季用油高峰期，所以庫存問題可能不是太嚴重，但如果貿易爭拗升溫，市場情緒便大大不同，屆時油價便易跌難升。