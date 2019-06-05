國際財經

美國5月份私企職位增長創9年新低，加深市場對聯儲局減息刺激經濟的預期，推動美股連續第二天造好，道指曾升212點，歐股則受意大利預算問題拖累先升後回。美元先跌後回升，金價曾創3個半月高，美國原油庫存增加則拖累油價急挫。

墨國擬徵關稅報復特朗普

路透報道，針對美國總統特朗普威脅加徵關稅，懲罰墨西哥無盡力堵截偷渡客，墨西哥方面已擬備關稅報復清單，惟尚未作出最後決定。白宮貿易顧問納瓦羅稍早前則稱，新的關稅未必會如期在6月10日生效，消息刺激墨西哥披索滙價造好。

道指收市仍漲207點或0.82%，標指升0.82%、納指上揚0.64%。ADP最新數據顯示，美國私營企業在5月只增添2.7萬個職位，是2010年3月以來最小的增幅，遠低於市場預期的18萬個。

聯儲局主席鮑威爾周二表示「在有需要時採取合適措施維持經濟擴張」，令市場相信當局對減息持開放態度。前聯儲局理事拉斯金（Sarah Raskin）在CNBC節目上指出，這相當於發放了減息即將來臨的訊息，反映當局已經準備好隨時討論減息。聯邦基金利率期貨顯示，9月減息的機會率達到九成，而12月再減息的機會亦超過八成以上。

歐盟委員會裁定意大利違反歐盟預算規定，意大利股市應聲下挫，倒跌0.36%，原先造好的歐股跟隨逐步回軟，德股和英股好淡爭持，法股表現較堅挺，收市升0.45%。亞股廣泛上揚，日股高收1.8%。

美庫存突增 紐油曾瀉5.4%

美滙指數尾段升0.28%，報97.35。美元兌歐羅漲0.25%，報1.1226美元；兌日圓攀高0.27%，報108.43日圓。金價一度闖上3個半月高位，收市每盎斯報1333.6美元，升0.4%。

美國原油庫存上周意外地增加約677萬桶，導致紐約期油曾急瀉5.4%，盤中每桶低見50.06美元，收市則報51.68美元，下滑3.4%；布蘭特期油一度挫逾4%，失守60美元大關，收市回落2.2%。