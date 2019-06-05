國際財經

美國聯儲局於本港時間凌晨二時發表地區經濟報告，表示消費開支呈溫和正面，多數轄區的物價適度上漲。報告發表後，美股道指升幅擴大至超過200點。較早時公布的數據則顯示，美國5月私人企業新增職位創逾9年最少，但多位聯儲局官員先後暗示減息，支持道指盤中保持升勢。

截至本港時間凌晨約2時13分，道指升203點或0.80%，報25535點，暫時已是盤中最高位；標普500指數報2824點，漲21點或0.76%；納指報7570點，攀升43點或0.57%，納指與標指早段都一度輕微轉跌。

繼聯儲局主席鮑威爾昨日的講話，遭市場解讀為「在必要時對減息持開放態度」後，聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)表示，如果有必要調整利率以保持美國經濟增長，聯儲局將準備這麼做。

芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)暗示，儘管美國經濟基本面穩固，但鑑於通脹率過低及貿易緊張局勢導致商業不確定性，他願意考慮減息。

美國前財長薩默斯(Larry Summers)亦在《華盛頓郵報》發表文章稱，聯儲局的最佳做法是在今年夏季減息50點子，甚至可以在秋季採取更進一步的行動以提振經濟。

不過，達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)指出，經濟下行風險的確有所增加，但現階段判斷聯儲局是否需要減息仍言之過早。

數據方面，美國供應管理協會(ISM)公布，5月非製造業指數為56.9，較市場預期55.5高，4月數字為55.5。

美國人力資源服務機構ADP Employer Services公布，5月私人企業新增職位僅2.7萬個，是自2010年3月以來最差表現，亦遠低於市場預期的18萬個。

美國上周原油庫存意外增加677萬桶，拖累油價向下，紐約期油最新報每桶51.96美元，跌1.52美元或2.84%，較早時曾挫5.38%，低見50.60美元；布蘭特期油現時跌0.85美元或1.37%，報每桶61.12美元。

歐洲股市收市整體造好，泛歐指數Stoxx 600報374點，上揚0.38%。英國富時100指數報7220點，升5點或0.08%；德國DAX指數報11980點，上揚9點或0.08%；法國CAC 40指數報5292點，漲23點或0.45%。