國際財經

美國上周原油庫存出乎意料急增，消息拖累紐約期油急滑超過4%，倫敦布蘭特期油跌穿60美元心理關。

截至本港時間晚上約11時47分，布蘭特8月期油下挫1.91美元或3.08%，每桶報60.06美元，稍早時曾低見59.98美元。紐約7月期油現時急跌2.32美元或4.34%，每桶報51.16美元。

美國能源資訊局(EIA)稍早時公布的數據顯示，美國上周原油庫存增加677.1萬桶，市場預期為減少84.9萬桶；汽油庫存則增加320.5萬桶，預期增加63萬桶。