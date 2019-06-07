即巿股評 港股直擊 國際財經

市場對美國下半年減息兩次的預期升溫之際，聯儲局主席鮑威爾周二(6月4日)「放鴿」，表明由於不知道中美貿易問題將如何或何時解決，以及會為美國經濟前景帶來多大影響，因此局方將採取合適措施維持經濟擴張。

鮑公沒有再重申調整利率須「保持耐性」，被解讀成準備開啟減息大門。利率期貨市場即時作出反應，數據顯示，美國於9月減息的機會率已上漲至90%，而12月再減一次的機會率也高達80%，代表加息周期在2018年底告終後，短短9個月聯儲局便掉頭「放水」。

除了美國，目前環球多國央行貨幣政策亦呈轉鴿跡象。澳洲周二宣布減息0.25厘，是近3年來首次；央行行長洛威揚言，未來依然有可能減息，即年底指標利率或降至1厘左右。日本央行行長黑田東彥近期數度提到，倘若保護主義及貿易等風險導致通脹上升動力疲弱，將迅速考慮進一步的寬鬆舉措。

歐羅區方面，經濟增長步伐持續放慢，區內多國國債孳息率跌跌不休，加上英國脫歐問題仍陷僵局，市場預期歐洲央行最快於今天召開貨幣政策會議後，披露第三輪針對性長期再融資操作(TLTRO III)計劃的細節。

全球「央媽」迎來新一輪寬鬆貨幣政策周期，某程度上是由於她們終於意識到世界經濟有加速轉弱風險。

作為經濟景氣領先指標的製造業採購經理指數(PMI)正不斷發出警報，美國、中國、歐羅區最新表現均欠佳；而日前公布的5月全球製造業PMI已失守50盛衰分界，按月再挫0.6個百分點至49.8，屬2012年10月歐債危機爆發後最低，意味環球經濟前景轉趨黯淡。

世界銀行周二在剛修訂的《全球經濟展望》中，下調2019年全球經濟增長預測至2.6%，較1月時的2.9%，狠削0.3個百分點，幅度屬3年來最大。世銀又表示，環球貿易增速將從年初預期的3.6%，調降整整一個百分點至2.6%，是2008年金融海嘯後低位。換句話說，若中美貿易戰持續，勢拖累環球經濟。

中美貿易戰5月起升級迄今毫無化解跡象，資金避險需求殷切，風險資產成減持目標，股市自然首當其衝，投資者都寄望央行出手挽狂瀾於既倒，然而，歷史數據顯示，「放水」也未必能夠扭轉股市劣勢。

回顧過去逾20年往績，即使美國減息，亦不代表環球股市會有運行。附【圖】所見，在2001年和2007年聯儲局兩次減息周期中，分別下調利率12及10次，惟MSCI世界股票指數同期仍是大幅下挫，反映當美國減息之門重開的時候，對股市或許並非好兆頭；何況，如今全球兩大經濟體的爭拗尚未有解決跡象，儘管得到央媽力挺，股市進一步走弱機會始終不低，短期若見反彈，可能是投資者逃生的理想時機。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容